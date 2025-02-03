У Латвії зібрали кошти на сотню FPV-дронів для українських військових

Як зазначили в посольстві, кошти, на які було придбано безпілотники латвійського виробництва, було зібрано, зокрема, під час благодійної ініціативи міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року пробігла Ризький напівмарафон, закликавши суспільство пожертвувати на дрони для українських воїнів.



Фото: передача безпілотників Україні (facebook.com/UKRinLatvia)

"Проєкт відбувається у співпраці з посольством України в Латвії та латвійським благодійним фондом Ziedot.lv і наразі зібрав близько 130 тисяч євро", - уточнили в дипломатичному представництві.

Сотню безпілотників за координації посольства України в Латвії передадуть двом українським військовим частинам - 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України "Лють".

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол підкреслив, що безпілотники з перших місяців війни дають змогу українським захисникам знищувати ворожу бронетехніку і танки.

"Купівля одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників", - додав він.