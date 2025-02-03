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В Латвии собрали средства на сотню FPV-дронов для украинских военных

Фото: Украина получит FPV-дроны от Латвии (facebook.com/UKRinLatvia)
Автор: Иван Носальский

В Латвии в рамках благотворительной инициативы были собраны средства для закупки 100 FPV-дронов для украинских военных. Беспилотники уже передали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Латвии в Facebook.

Как отметили в посольстве, средства, на которые были куплены беспилотники латвийского производства, были собраны, в частности, во время благотворительной инициативы министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, которая в мае 2024 года пробежала Рижский полумарафон, призвав общество пожертвовать на дроны для украинских воинов.

 
Фото: передача беспилотников Украине (facebook.com/UKRinLatvia)

"Проект проходит в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии и латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv и в настоящее время собрал около 130 тысяч евро", - уточнили в дипломатическом представительстве. 

Сотню беспилотников при координации посольства Украины в Латвии передадут двум украинским военным частям - 21-й бригаде ВСУ и бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол подчеркнул, что беспилотники с первых месяцев войны позволяют украинским защитникам уничтожать вражескую бронетехнику и танки. 

"Покупка одного такого беспилотника может уничтожить вражескую военную технику на миллионы долларов. Таким образом, мы поможем украинским защитникам наносить поражения живой силе и технике российских оккупантов, поддерживая при этом экономику Латвии и местных производителей беспилотников", - добавил он. 

Поставки дронов для ВСУ

Напомним, Украина резко увеличила производство беспилотников после начала полномасштабного вторжения россиян.

В частности, по состоянию на 17 декабря прошлого года с начала 2024-го украинским защитникам передали 1,3 млн дронов.

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