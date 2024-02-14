У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні

На території Латвії з четверга, 15 лютого, почнуть діяти поправки до "Закону про дорожній рух", які дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними ЗМІ, власники авто, які були зареєстровані в РФ, до 14 лютого мали або зареєструвати свій транспортний засіб у Латвії, або вивезти його з території країни.

Відповідно до нових поправок зареєстровані в Росії машини можуть знаходитись у Латвії лише якщо перетинають країну транзитом. При цьому варто врахувати, що транспортний засіб, зареєстрований у РФ, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Для того, щоб в'їхати в Латвію на машині з російськими номерами необхідно надати інформацію про транспортний засіб, його водія, а також про період часу, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Однак цей період не повинен перевищувати 24 години.

Якщо ж авто не зареєстроване у Латвії або не виїжджає за межі країни, а також зафіксовано його несанкціоноване використання у дорожньому русі, влада Латвії має право на конфіскацію автомобіля.

Також у країні введуть штрафи за незаконну їзду автомобілем з російськими номерами у розмірі від 750 до 2000 євро. Конфісковані автомобілі надалі планують передати Україні.

Передача конфіскованих авто Україні

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

Латвія сумарно відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

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