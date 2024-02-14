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В Латвии завтра начнут конфисковать авто с российскими номерами, их будут передавать Украине

Среда 14 февраля 2024 22:31
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В Латвии завтра начнут конфисковать авто с российскими номерами, их будут передавать Украине Фото: Латвия будет конфисковывать авто на российских номерах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На территории Латвии с четверга, 15 февраля, начнут действовать поправки в "Закон о дорожном движении", позволяющие конфисковать автомобили с российскими номерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным СМИ, владельцы авто, зарегистрированных в РФ, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо вывезти его с территории страны.

Согласно новым поправкам, зарегистрированные в России машины могут находиться в Латвии только если пересекают страну транзитом. При этом следует учесть, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Для того чтобы въехать в Латвию на машине с российскими номерами необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, его водителе, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Однако этот период не должен превышать 24 часов.

Если же авто не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны, а также зафиксировано его несанкционированное использование в дорожном движении, власти Латвии имеют право на конфискацию автомобиля.

Также в стране введут штрафы за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами в размере от 750 до 2000 евро. Конфискованные автомобили в дальнейшем планируют передать Украине.

Передача конфискованных авто Украины

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и находящиеся в собственности парламента автомобили.

Латвия суммарно отправила в Украину уже 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.

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