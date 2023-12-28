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У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом"

Архівне фото: У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Регулятор Латвії сьогодні, 28 грудня, закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом".

Про це заявив голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Івар Аболіньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами Аболіньша, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безоплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, створюваного в Росії підсанкційними особами.

Раніше повідомлялося, що рішенням Національної ради Латвії з електронних ЗМІ від 7 квітня минулого року було ухвалено, зокрема, обмежити доступ до сайту "yandex.ru" і його дзеркальних сайтів.

Не погодившись із рішенням, "Яндекс" подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву в письмовому порядку 29 лютого 2024 року.

"Яндекс"

Російська транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, чия головна юридична особа зареєстрована в Нідерландах, що володіє однойменною системою пошуку в інтернеті, інтернет-порталом і веб-службами в декількох країнах. Найпомітніше становище посідає на ринках Росії, Білорусі та Казахстану.

"Яндекс" і війна в Україні

Ще в травні повідомлялося, що власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів. Активи оцінюються приблизно в 14 мільярдів доларів.

У серпні співзасновник російської інтернет-компанії "Яндекс" Аркадій Волож засудив "варварське вторгнення" Росії в Україну. Це сталося через кілька днів після критики за його очевидні спроби дистанціюватися від Кремля.

А вже восени російську компанію Yandex було внесено до списку кандидатів на санкції. Її підозрюють у роботі з російської пропаганди.

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