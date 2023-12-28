В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом"

По словам Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в России подсанкционными лицами.

Ранее сообщалось, что решением Национального совета Латвии по электронным СМИ от 7 апреля прошлого года было принято, в частности, ограничить доступ к сайту "yandex.ru" и его зеркальным сайтам.

Не согласившись с решением, "Яндекс" подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление в письменном порядке 29 февраля 2024 года.

"Яндекс"

Российская транснациональная компания в области информационных технологий, чье главное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Беларуси и Казахстана.

"Яндекс" и война в Украине

Еще в мае сообщалось, что владелец Яндекса планирует продать свои активы в РФ и уже получил ряд заявок от местных олигархов. Активы оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов.

В августе соучредитель российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож осудил "варварское вторжение" России в Украину. Это произошло спустя несколько дней после критики за его очевидные попытки дистанцироваться от Кремля.

А уже осенью российская компания Yandex была внесена в список кандидатов на санкции. Ее подозревают в работе по российской пропаганде.