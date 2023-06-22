У Латвії заборонили проводити передвиборчу агітацію російською мовою

Як повідомляється, за ухвалення поправок проголосували 53 депутати, проти виступили 10, а 23 парламентарі утрималися.

"Використання державної мови поширюватиметься лише на оплачену передвиборчу агітацію та агітаційні матеріали, у такий спосіб партії, кандидати в депутати зможуть спілкуватися особисто зі своїми виборцями й іншою мовою", - зазначила голова Комісії з державного управління та самоврядування Дайга Мієріня.

Поправки передбачають, що державною мовою мають бути ті агітаційні матеріали, що розміщуються в телепрограмах і радіопередачах електронних ЗМІ, на відкритих і закритих майданчиках громадського користування, у періодичних виданнях, бюлетенях, книгах та інших виданнях, підготовлених поліграфічними технологіями.

Також очікується, що оплачена політична реклама в інтернеті має бути латиською мовою.

Крім того, встановлено, що в період передвиборчої агітації перед виборами до Європейського парламенту і муніципальними виборами ці агітаційні матеріали можуть містити переклад офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу. У таких випадках використання державної мови ні у візуальних, ні в аудіоматеріалах не може бути меншим за зміст іноземною мовою.

Стежити за порушеннями у використанні державної мови в передвиборчій агітації буде Центр державної мови.

Поправки були ініційовані для зміцнення позицій латиської мови у сфері передвиборчої агітації - у передачах у ЗМІ, у приміщеннях громадського користування, газетах та журналах.

Латвія бореться з російською мовою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати урядової фракції Національного об'єднання в Сеймі Латвії пропонують заборонити титри російською мовою у фільмах.

Наразі закон "Про державну мову" стверджує, що кінофільми, відеофільми та їхні фрагменти, призначені для публічного показу, мають бути озвучені або дубльовані державною мовою чи забезпечені субтитрами державною мовою разом з оригінальним звуковим супроводом. Водночас актуальна редакція закону дозволяє використовувати титри до фільмів й іноземною мовою.

Депутати пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС, але не російською мовою.

В анотації до законопроєкту йдеться, що зміни необхідні для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови.

Окрім того, нещодавно уряд Латвії розпочав проведення іспитів на знання державної мови для росіян, які проживають на території країни. Пполовина з них не змогли його успішно скласти.