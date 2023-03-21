У Латвії пропонують заборонити російські субтитри до фільмів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Як повідомляється, наразі закон "Про державну мову" стверджує, що кінофільми, відеофільми та їхні фрагменти, призначені для публічного показу, мають бути озвучені або дубльовані державною мовою чи забезпечені субтитрами державною мовою разом з оригінальним звуковим супроводом. Водночас актуальна редакція закону дозволяє використовувати титри до фільмів й іноземною мовою.

Депутати пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС, але не російською мовою.

В анотації до законопроєкту йдеться, що зміни необхідні для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови.

"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було запроваджено під час окупації. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "русского мира", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства і зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроєкту.

Депутати також нагадують, що народ Латвії на референдумі явно відкинув спроби запровадити другу державну мову поряд із латиською. Мета законопроєкту - сприяти реалізації цього рішення.

На думку чиновників, зміни сприятимуть інтеграції суспільства, а також створять стимул для всіх жителів Латвії вивчати й використовувати латиську мову.

Зазначено, що Сейму ще належить вирішити, чи приймати законопроєкт до розгляду.