У Латвії пропонують заборонити російські субтитри до фільмів
Депутати урядової фракції Національного об'єднання в Сеймі Латвії пропонують заборонити титри російською мовою у фільмах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Як повідомляється, наразі закон "Про державну мову" стверджує, що кінофільми, відеофільми та їхні фрагменти, призначені для публічного показу, мають бути озвучені або дубльовані державною мовою чи забезпечені субтитрами державною мовою разом з оригінальним звуковим супроводом. Водночас актуальна редакція закону дозволяє використовувати титри до фільмів й іноземною мовою.
Депутати пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС, але не російською мовою.
В анотації до законопроєкту йдеться, що зміни необхідні для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови.
"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було запроваджено під час окупації. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "русского мира", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства і зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроєкту.
Депутати також нагадують, що народ Латвії на референдумі явно відкинув спроби запровадити другу державну мову поряд із латиською. Мета законопроєкту - сприяти реалізації цього рішення.
На думку чиновників, зміни сприятимуть інтеграції суспільства, а також створять стимул для всіх жителів Латвії вивчати й використовувати латиську мову.
Зазначено, що Сейму ще належить вирішити, чи приймати законопроєкт до розгляду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про включення 35 громадян Російської Федерації, які підтримали російську агресію в Україні, до списку осіб нон грата в Латвійській Республіці.
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