У Латвії визначили крайній термін перебування в країні авто із російською реєстрацією

Сейм Латвії вніс поправки до законодавства, що передбачає заборону перебування в країні зареєстрованих у РФ транспортних засобів. Датою дедлайну встановлено 14 лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Delfi .

Таке рішення ухвалив латвійський парламент у остаточному читанні закону про дорожній рух сьогодні, 2 листопада.

Нововведення передбачають, що власник авто, зареєстрованого в РФ, має зареєструвати транспортний засіб у Латвії або вивезти його з території країни не пізніше 14 лютого 2024 року.

Після зазначеної дати машинам із російською реєстрацією можна буде їздити дорогами Латвії лише у разі перетинання території країни транзитом, причому лише один раз.

Конфіскація авто порушників

Якщо транспортний засіб використовується несанкціоновано, не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі країни, він буде конфіскований.

Влада планує передавати такі "арештовані" машини Україні, щоб підтримати її в обороні від повномасштабної військової агресії Росії.

У Міністерстві юстиції Латвії також зазначають, що транспортні засоби в РФ часто не відповідають вимогам технічних вимог Євросоюзу, а використання таких авто загрожує безпеці дорожнього руху країни.

Які ще нововведення

Внесені поправки до закону також передбачають, що перед в'їздом до Латвії особа, використовуючи електронні послуги Дирекції безпеки дорожнього руху, буде зобов'язана подати інформацію про ТС, водія та період часу, протягом якого авто їздитиме дорогами Латвії. Цей період не повинен перевищувати 24 години.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Зазначимо, що подібні зміни законодавства Латвії ґрунтуються на роз'ясненнях Європейської комісії щодо введених минулого року проти Росії санкцій. Так, обмежувальні заходи поширюються й на особистий транспорт із російською реєстрацією громадян РФ.

Подібні заборони російським громадянам перебувати на території ЄС зі своїм авто приймаються і в інших державах.

Так, нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій та пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Як раніше заявила глава Мін'юсту Латвії Інесе Лібіня-Егнере, уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дозволить транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

Нагадаємо також, що Болгарія на початку жовтня вирішила закрити кордон для автомобілів із російськими номерами. Додамо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії також має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Крім того, Норвегія з 3 жовтня ввела заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легковиків.