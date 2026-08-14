У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір країни

Приблизно о 04:09 збройні сили країни попередили латвійців, що в муніципалітетах Аугшдаугава, Прейлі, Резекне та Балві оголошено повітряну загрозу.

"Повідомляємо, що в повітряному просторі Латвії існує повітряна загроза. Негайно сховайтеся в приміщенні і дотримуйтесь правила двох стін. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - йшлося у публікації.

Приблизно через півгодини в армії Латвії заявили, що загрози більше немає. Ворожий безпілотник був збитий авіацією НАТО.

"Повідомляємо вам, що загрозу в повітряному просторі усунуто. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який увійшов до повітряного простору", - заявили в армії, додавши, що додаткова інформація буде опублікована у них у соцмережах.