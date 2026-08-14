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В Латвии истребители НАТО сбили дрон, который вторгся в воздушное пространство страны

08:04 14.08.2026 Пт
1 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Фото: угрозы на данный момент уже нет (Getty Images)

Сегодня утром в пятницу, 14 августа, на территорию Латвии залетел неизвестный дрон. Вскоре после инцидента беспилотник был сбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост латвийской армии в соцсети Х.

Примерно в 04:09 вооруженные силы страны предупредили латвийцев, что в муниципалитетах Аугшдаугава, Прейли, Резекне и Балви объявлена воздушная угроза.

"Сообщаем, что в воздушном пространстве Латвии существует воздушная угроза. Немедленно укройтесь в помещении и соблюдайте правило двух стен. Следите за официальными сообщениями", - говорилось в публикации.

Примерно через полчаса в армии Латвии заявили, что угроза прекращена. Вражеский беспилотник был сбит авиацией НАТО.

"Сообщаем вам, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство", - заявили в армии, добавив, что дополнительная информация будет опубликована у них в соцсетях.

Что еще известно

Напомним, 8 июня был первый раз, когда истребители НАТО сбили неизвестный дрон, который нарушил воздушное пространство Латвии. На тот момент это был первый подобный случай.

Также мы писали, что 23 мая в Латвии тоже произошел инцидент с дроном. Беспилотник упал в озеро Дридзис, после чего взорвался при контакте с водой.

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