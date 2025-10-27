У Латвії викрили групу агентів Росії, які готували підпали

Розслідування Служби держбезпеки засвідчило, що з ініціативи російських спецслужб було сформовано групу для вчинення особливо тяжких злочинів проти Латвійської держави. Учасники групи займалися плануванням, організацією та проведенням протиправних дій проти різних об'єктів у Латвії, включно з підпалами.

Навесні цього року СДБ затримала трьох із причетних, четвертий уже перебував у в'язниці за інший злочин.

Докази показують, що підозрювані організували навмисний підпал об'єкта приватної компанії восени 2023 року, пов'язаного з оборонним проєктом. На початку 2024 року вони готувалися підпалити вантажівку з українськими номерами на об'єкті критичної інфраструктури, проводили розвідку та відеофіксацію території.

Крім того, підозрювані обстежували інші потенційні цілі, фіксували їх на фото і відео та надсилали матеріали організаторам у Росії.

СДБ вжила заходів для запобігання подальшим злочинним діям. Двох латвійських громадян звинувачують у сприянні Росії та умисному заподіянні шкоди чужому майну. Третій - у підбурюванні та пошуку виконавців завдань, четвертий - у доправленні виконавців до місця злочину і сприянні їхній втечі.