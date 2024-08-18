У Латвії відомий спортсмен потрапив на допит спецслужб через жарт про громадянство РФ

Служба державної безпеки Латвії викликала на бесіду з колишнього чемпіона Латвії з боксу Микиту Смирнова. Напередодні він заявив про те, що отримав російське громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Зазначається, що латвійська Служба безпеки розглянула цей випадок, але не виявила ознак злочинного діяння. Зі Смирновим було проведено бесіду, і його попередили про можливу кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинних дій.
У відомстві зазначили, що такі публічні висловлювання в умовах, коли Росія розв'язала війну проти України, не відповідають інтересам національної безпеки Латвії та створюють враження непрямої підтримки російської агресії.
Нагадаємо, 13 серпня колишній чемпіон Латвії з боксу Микита Смирнов заявив у своєму Instagram, що прийняв російське громадянство. Через деякий час спортсмен написав, що це був жарт.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Латвія різко засудила РФ та на постійній основі закликає до посилення санкційного режиму щодо Кремля.
Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що країна не готова до ризику вторгнення з боку Російської Федерацією на всі 100%, але як член НАТО Латвія у військовому відношенні захищена як ніколи раніше.
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