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В Латвии известный спортсмен попал на допрос спецслужб из-за шутки о гражданстве РФ

Иллюстративное фото: в Латвии известный спортсмен попал на допрос спецслужб из-за шутки о гражданстве РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Служба государственной безопасности Латвии вызвала на беседу с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никиту Смирнова. Накануне он заявил, что получил российское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что латвийская служба безопасности рассмотрела этот случай, но не выявила признаков преступного деяния. Со Смирновым была проведена беседа, и его предупредили о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступных действий.

В ведомстве отметили, что такие публичные высказывания в условиях, когда Россия развязала войну против Украины, не отвечают интересам национальной безопасности Латвии и создают впечатление косвенной поддержки российской агрессии.

Напомним, 13 августа бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов заявил в своем Instagram, что принял российское гражданство. Через некоторое время спортсмен написал, что это была шутка.

Отношение Латвии к России на фоне войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия резко осудила РФ и на постоянной основе призывает к усилению санкционного режима в отношении Кремля.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина заявила, что страна не готова к риску вторжения со стороны Российской Федерацией на все 100%, но, как член НАТО, Латвия в военном отношении защищена как никогда раньше.

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