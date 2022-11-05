У Латвії для українських військових почали шити зимову форму (фото)

У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Латвії Олександра Міщенка.
"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.
Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.
Нагадаємо, що Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійшла і зимова форма.
Також Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні, в якій зазначалась наявність зимової військової форми.
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