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Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійшло

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Таллінн, Четвер 13 жовтня 2022 13:01
Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійшло Фото: Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні (flickr)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Естонії затвердив новий пакет військової допомоги для України. Постачання очікуються найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Естонії Каї Каллас у Twitter.

"Естонія щойно затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимову форму, спорядження та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко", - зазначила вона.

Також прем'єр Естонії закликала всіх союзників пришвидшити допомогу Україні.

"Давайте все прискоримо нашу допомогу, щоби українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - додала Каллас.

В Офісі президента України вже відреагували на новий пакет допомогу від естонців.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Дякую нашим союзникам", - написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Нагадаємо, минулого місяця Естонія передала Україні безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS.

На думку екпертів, нещодавні масовані ракетні удари Росії територією України мають прискорити постачання західного озброєння, зокрема ППО.

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