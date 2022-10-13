Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійшло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Естонії Каї Каллас у Twitter .

"Естонія щойно затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимову форму, спорядження та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко ", - зазначила вона.

Також прем'єр Естонії закликала всіх союзників пришвидшити допомогу Україні.

"Давайте все прискоримо нашу допомогу, щоби українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - додала Каллас.

В Офісі президента України вже відреагували на новий пакет допомогу від естонців.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Дякую нашим союзникам", - написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.