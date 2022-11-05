RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму (фото)

Фото: посол Украины в Латвии Александр Мищенко (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 5 ноября, рижская компания приступила к пошиву зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. В ближайшее время ее планируют передать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

"Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам", - говорится в сообщении.

Посол сообщил, что, несмотря на выходной день, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для ВСУ.

"Отправку указанной партии формы планируем осуществить уже в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера, также приобретенной", - пояснил Мищенко.

Напомним, что Эстония утвердила новый пакет военной помощи в Украине. Среди прочего в него вошла и зимняя форма.

Германия также передала очередную партию военной помощи Украине, в которой указывалось наличие зимней военной формы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛатвияВойна в Украине