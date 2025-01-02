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У Латвії українець на велосипеді намагався незаконно перетнути кордон з РФ, його затримали

Ілюстративне фото: у Латвії українець на велосипеді намагався незаконно перетнути кордон з РФ (flickr.com/valstspolicija3)
Автор: Наталія Кава

Латвійські прикордонники затримали громадянина України. Він намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Латвійські прикордонники у волості Залісся отримали з камер спостереження фотографії підозрілої людини. Чоловік прямував у бік кордону на велосипеді. Прикордонники негайно вирушили перевірити інформацію.

Під час пошукових заходів у прикордонній зоні було виявлено згадану людину.

На допиті з'ясувалося, що чоловік є громадянином України, який мав намір перетнути латвійський кордон у напрямку Росії. Щодо нього було розпочато адміністративний процес. За порушення може бути винесено попередження або накладено штраф.

Раніше ми писали про те, що Латвія передала Україні 612 конфіскованих у п'яних водіїв машини. Сума допомоги становить близько 2,25 млн євро.

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