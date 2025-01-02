RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Латвии украинец на велосипеде пытался незаконно пересечь границу с РФ, его задержали

Иллюстративное фото: в Латвии украинец на велосипеде пытался незаконно пересечь границу с РФ (flickr.com/valstspolicija3)
Автор: Наталья Кава

Латвийские пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Латвийские пограничники в волости Залесье получили с камер наблюдения фотографии подозрительного человека. Мужчина направлялся в сторону границы на велосипеде. Пограничники немедленно отправились проверить информацию.

Во время поисковых мероприятий в пограничной зоне было обнаружено упомянутого человека.

На допросе выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который намеревался пересечь латвийскую границу в направлении России. В отношении него был начат административный процесс. За нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.

Ранее мы писали о том, что Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей машины. Сумма помощи составляет около 2,25 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвия