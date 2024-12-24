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Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п'яних водіїв

Вівторок 24 грудня 2024 16:53
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Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п'яних водіїв Ілюстративне фото: Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Латвія передала Україні 612 конфіскованих у п'яних водіїв машини. Сума допомоги становить близько 2,25 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволили передати Україні автомобілі, що опинилися у власності латвійської держави.

У списку опинився транспорт, який було конфісковано у водіїв, що сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

Автомобілі для України

Раніше повідомлялось, що Латвія вже відправляла в Україну автомобілі, конфісковані у водіїв, упійманих у стані алкогольного сп'яніння. Тоді Рига передала понад 270 таких автомобілів, загальна вартість яких на середину грудня 2023 року оцінювалася майже 1 мільйон євро.

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