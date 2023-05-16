У Латвії слідом за Литвою та Польщею перейменували Калінінград

"Отже, Караляучі", - написав він.

Зокрема, експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати в латиській мові традиційну назву Караляучі або історичну німецьку назву Кенігсберг замість російської назви Калінінград на позначення відповідного російського ексклава.

Як повідомлялося, у Литві пропонують також відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області, змінивши їх на Караляучюс.

Нагадаємо, Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі у польських документах російський Калінінград називати саме так.