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В Латвии вслед за Литвой и Польшей переименовали Калининград

Фото: в Латвии вслед за Литвой и Польшей переименовали российский Калининград (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Латвии будут использовать историческое название российского Калининграда - Караляучи или немецкую версию - Кенигсберг. Такие рекомендации дала экспертная языковая комиссия страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

"Итак, Караляучи", - написал он.

В частности, экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное название Караляучи или историческое германское название Кёнигсберг вместо российского названия Калининград на обозначение соответствующего российского эксклава.

Как сообщалось, в Литве предлагают также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области, изменив их на Караляучюс.

Напомним, ранее Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия стандартизации географических наименований, рекомендовав впредь в польских документах российский Калининград называть именно так.

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