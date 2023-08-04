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У Латвії росіян можуть масово просити виїхати з країни: названо причину

Фото: у Латвії росіян можуть масово просити виїхати з країни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Латвії вже у вересні може попросити близько шести тисяч громадян Російської Федерації залишити країну. Це пов'язано з тим, що вони відмовляються набувати статусу постійного жителя Євросоюзу.

Про це заявив голова латвійської парламентської комісії з громадянства, міграції та згуртування товариства Інгмар Лідакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Він розповів, що тисячі росіян навесні та влітку готувалися до іспиту з латиської мови для набуття статусу постійного жителя Євросоюзу. Але є ті, хто на іспит навіть не записувався.

"Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання - ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то Управління у справах громадянства та міграції просто повинно буде надсилати вимогу залишити державу протягом трьох місяців", - зазначив Лідакі.

Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Латвії Вілніс Вітоліньш підтвердив, що такі листи вже готуються.

"Час для виїзду - три місяці. Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може прийти момент, коли державні структури про це дізнаються і нагадають про те, що потрібно їхати. Кримінальну відповідальність не передбачено, але передбачено адміністративну, так що людину можуть оштрафувати", - уточнив чиновник.

У той же час, за словами Лідакі, закон передбачає, що якщо громадяни РФ відмовляться виїжджати з країни, їх будуть зобов'язані видворити. Але цю норму можуть змінити.

Обмеження на в'їзд до Латвії для росіян

Нагадаємо, ще 24 червня Латвія заявила, що припиняє видачу росіянам гуманітарних чи будь-яких інших віз. При цьому вона посилює охорону кордону із Росією.

Таке рішення ухвалили через нестабільну військову ситуацію в Росії, коли там розпочалася спроба державного перевороту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

 

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