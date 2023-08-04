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В Латвии россиян могут массово просить уехать из страны: названа причина

Фото: в Латвии россиян могут массово просить уехать из страны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Латвии уже в сентябре могут попросить около шести тысяч граждан Российской Федерации покинуть страну. Это связано с тем, что они отказываются получать статус постоянного жителя Евросоюза.

Об заявил председатель латвийской парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Он рассказал, что тысячи россиян весной и летом готовились к экзамену по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. Но есть те, кто на экзамен даже не записывался. 

"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания - ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - отметил Лидаки. 

Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвии Вилнис Витолиньш подтвердил, что такие письма уже готовятся.

"Время для выезда - три месяца. Если человек продолжает находится в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", - уточнил чиновник.

В то же время, по словам Лидаки, закон предусматривает, что если граждане РФ откажутся выезжать из страны, то их будут обязаны выдворить. Но эту норму могут изменить. 

Ограничения на въезд в Латвию для россиян

Напомним, еще 24 июня Латвия заявила, что прекращает выдачу россиянам гуманитарных или каких-либо других виз. При этом она усиливает охрану границы с Россией. 

Такое решение приняли из-за нестабильной военной ситуации в России, когда там началась попытка государственного переворота основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. 

 

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