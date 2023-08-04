В Латвии россиян могут массово просить уехать из страны: названа причина

Власти Латвии уже в сентябре могут попросить около шести тысяч граждан Российской Федерации покинуть страну. Это связано с тем, что они отказываются получать статус постоянного жителя Евросоюза.
Об заявил председатель латвийской парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Он рассказал, что тысячи россиян весной и летом готовились к экзамену по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. Но есть те, кто на экзамен даже не записывался.
"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания - ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - отметил Лидаки.
Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвии Вилнис Витолиньш подтвердил, что такие письма уже готовятся.
"Время для выезда - три месяца. Если человек продолжает находится в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", - уточнил чиновник.
В то же время, по словам Лидаки, закон предусматривает, что если граждане РФ откажутся выезжать из страны, то их будут обязаны выдворить. Но эту норму могут изменить.
Напомним, еще 24 июня Латвия заявила, что прекращает выдачу россиянам гуманитарных или каких-либо других виз. При этом она усиливает охрану границы с Россией.
Такое решение приняли из-за нестабильной военной ситуации в России, когда там началась попытка государственного переворота основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.
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