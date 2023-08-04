В Латвии россиян могут массово просить уехать из страны: названа причина

Он рассказал, что тысячи россиян весной и летом готовились к экзамену по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. Но есть те, кто на экзамен даже не записывался.

"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания - ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - отметил Лидаки.

Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвии Вилнис Витолиньш подтвердил, что такие письма уже готовятся.

"Время для выезда - три месяца. Если человек продолжает находится в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", - уточнил чиновник.

В то же время, по словам Лидаки, закон предусматривает, что если граждане РФ откажутся выезжать из страны, то их будут обязаны выдворить. Но эту норму могут изменить.

Ограничения на въезд в Латвию для россиян

Напомним, еще 24 июня Латвия заявила, что прекращает выдачу россиянам гуманитарных или каких-либо других виз. При этом она усиливает охрану границы с Россией.

Такое решение приняли из-за нестабильной военной ситуации в России, когда там началась попытка государственного переворота основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.