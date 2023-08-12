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У Латвії пропонують оприлюднити список компаній, які співпрацюють з РФ

Фото: Латвія може оприлюднити список компаній, які досі співпрацюють з РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На порталі громадських ініціатив Латвії збирають підписи, щоб опублікували список латвійських компаній, які здійснюють експорт до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Автор ідеї Зігмар Дзеніс зазначив, що попри розв'язану Росією війну, кілька сотень латвійських компаній продовжують співпрацювати з РФ. Він вважає, що потрібно опублікувати список тих, хто досі працює на російському ринку. 

Дзеніс повідомив, що у 2019 році експорт з Латвії до Росії здійснювали 1095 компаній, тоді як за перші п'ять місяців 2023 року їх залишилося лише 307. У травні цього року найбільше експортувалися такі продукти, як алкоголь, продукти харчування, хімія, медикаменти, машини, механізми, електроустаткування, текстиль.

Активіст закликав змінити норму про таємницю на комерційну інформацію та зобов'язати Міністерство економіки надавати ЗМІ інформацію про латвійські компанії, які здійснюють експорт до Росії.

Конфіскація активів РФ

Окупанти внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну завдали нашій державі значних збитків. Офіційні представники України запропонували механізм компенсацій, що передбачає передачу російських активів на Заході нашій країні.

Міністерства юстиції Естонії та Латвії домовилися про співпрацю у сфері розробки механізму, який дозволить конфіскувати російські активи на користь України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд готує механізм компенсації 500 млрд доларів російських активів.

 

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