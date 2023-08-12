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В Латвии предлагают обнародовать список компаний, которые сотрудничают с РФ

Фото: Латвия может обнародовать список компаний, которые до сих пор сотрудничают с РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На портале общественных инициатив Латвии собирают подписи, чтобы опубликовали список латвийских компаний, осуществляющих экспорт в Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Автор идеи Зигмар Дзенис отметил, что, несмотря на развязанную Россией войну, несколько сотен латвийских компаний продолжают сотрудничать с РФ. Он считает, что нужно опубликовать список тех, кто до сих пор работает на российском рынке.

Дзенис сообщил, что в 2019 году экспорт из Латвии в Россию осуществляли 1095 компаний, тогда как за первые пять месяцев 2023 года их осталось только 307. В мае этого года больше всего экспортировались такие продукты, как алкоголь, продукты питания, химия, медикаменты, машины, механизмы, электрооборудование, текстиль.

Активист призвал изменить норму о тайне на коммерческую информацию и обязать Министерство экономики предоставлять СМИ информацию о латвийских компаниях, осуществляющих экспорт в Россию.

Конфискация активов РФ

Оккупанты в результате полномасштабного вторжения в Украину нанесли нашему государству значительный ущерб. Официальные представители Украины предложили механизм компенсаций, предусматривающий передачу российских активов на Запад нашей стране.

Министерства юстиции Эстонии и Латвии договорились о сотрудничестве в области разработки механизма, который позволит конфисковать российские активы в пользу Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что правительство готовит механизм компенсации в 500 млрд долларов российских активов.

 

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