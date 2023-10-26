У Латвії проголосували за заборону на перебування в країні автомобілів із реєстрацією в РФ

Парламент Латвії сьогодні, 26 жовтня, проголосував за поправки до законодавства, які передбачають заборону на перебування в країні зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Законопроект передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня набрання законом чинності.

Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії буде дозволено, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом. Транспортний засіб, зареєстрований у Росії, зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.

Коли це набуде чинності

Міністерство юстиції Латвії вказує, що, з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну і загрози її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима.

Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, а використання таких транспортних засобів у дорожньому русі може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

Планується, що закон набуде чинності 15 листопада. Відповідно, термін спливає 15 лютого 2024 року.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере сказала, що уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дасть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.