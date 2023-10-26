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В Латвии проголосовали за запрет на пребывание в стране автомобилей с регистрацией в РФ

Латвия, Четверг 26 октября 2023 21:40
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В Латвии проголосовали за запрет на пребывание в стране автомобилей с регистрацией в РФ Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Латвии сегодня, 26 октября, проголосовал за поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на пребывание в стране зарегистрированных в России транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

После окончания переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Когда это вступит в силу

Министерство юстиции Латвии указывает, что, с учетом полномасштабного нападения России на Украину и угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.

Кроме того, транспортные средства в России часто не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября. Соответственно, срок истекает 15 февраля 2024 года.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже министр юстиции Латвии Инессе Либиня-Эгнере сказала, что правительство готовит законопроект об изменениях в законодательной базе, который не позволит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

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