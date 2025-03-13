У Латвії продовжили прийом документів на продовження посвідок на проживання для українців

Раніше РБК-Україна розповідало, що латвійські прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, аби потрапити до Росії. Інформацію про підозрілу особу прикордонники отримали з камер спостереження у волості Залісся, після чого вирушили на перевірку.

Також ми писали, що у Латвії було подано законопроект, який обмежує угоди з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі через загрози національній безпеці. Ініціатором є фракція "Нова Єдність", метою законопроекту є запобігання шкідливій діяльності та обходу санкцій. Обмеження стосуються як громадян, так і юридичних осіб з цих країн, але не поширюються на осіб з постійним дозволом на проживання в ЄС. Законопроект спрямований на зміцнення безпеки Латвії в умовах гібридної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.