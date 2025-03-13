В Латвии продолжили прием документов на продление видов на жительство для украинцев

Ранее РБК-Украина рассказывало, что латвийские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы попасть в Россию. Информацию о подозрительной личности пограничники получили с камер наблюдения в волости Залесье, после чего отправились на проверку.

Также мы писали, что в Латвии был подан законопроект, который ограничивает сделки с недвижимостью для граждан России и Беларуси из-за угрозы национальной безопасности. Инициатором является фракция "Новое Единство", целью законопроекта является предотвращение вредной деятельности и обхода санкций. Ограничения касаются как граждан, так и юридических лиц из этих стран, но не распространяются на лиц с постоянным видом на жительство в ЕС. Законопроект направлен на укрепление безопасности Латвии в условиях гибридной войны.

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