У Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону

Як розповіли у відомстві,

"Вагнерівці" в Білорусі

Останні кілька тижнів колони найманців активно приїжджають на територію Білорусі. За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на території РБ помітили вже 12 колон "вагнерівців".

Вони приїжджають разом зі своєю бронетехнікою на військову базу у Могильовській області. У зв'язку із цим, Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій можуть закрити кордони з Білоруссю.

Також у Латвії заявили про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

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