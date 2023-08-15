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У Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону

Фото: у Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Латвії оголосили мобілізацію прикордонників у зв'язку з посиленням охорони зовнішнього державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу Латвії.

Як розповіли у відомстві, 

"Вагнерівці" в Білорусі

Останні кілька тижнів колони найманців активно приїжджають на територію Білорусі. За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на території РБ помітили вже 12 колон "вагнерівців".

Вони приїжджають разом зі своєю бронетехнікою на військову базу у Могильовській області. У зв'язку із цим, Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій можуть закрити кордони з Білоруссю.

Також у Латвії заявили про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

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Латвія