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В Латвии пограничников отозвали из отпусков, чтобы усилить охрану границы

Фото: в Латвии пограничников отозвали из отпусков, чтобы усилить охрану границы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Латвии объявили мобилизацию пограничников в связи с ужесточением охраны внешней государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Латвии.

Как рассказали в ведомстве,

"Вагнеровцы" в Беларуси

Последние несколько недель колонны наемников активно приезжают на территорию Беларуси. По данным мониторингового канала "Белорусский Гаюн", на территории РБ заметили уже 12 колонн "вагнеровцев".

Они приезжают вместе со своей бронетехникой на военную базу в Могилевской области. В этой связи Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций могут закрыть границы с Беларусью.

Также в Латвии заявили о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью.

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Латвия