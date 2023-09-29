В Латвії порушили вже 40 справ у зв'язку з підтримкою РФ

У рамках 20 із 44 процесів СДБ виявила осіб ознаки публічного прославлення та виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та військових злочинів, а також розпалювання національної та етнічної ненависті чи ворожнечі щодо латишів та українців.

За фактами порушення національної та етнічної ненависті чи ворожнечі було порушено дев'ять кримінальних справ. В одному випадку СДБ, крім розпалювання ненависті, виявила й ознаки порушення режиму санкцій Європейського Союзу.

Ще вісім кримінальних процесів було порушено за фактами публічного прославлення та виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та військових злочинів.

Один процес розпочато у зв'язку зі збиранням коштів та іншого майна з метою передачі російським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Два процеси розпочато у зв'язку з передбачуваними діями проти Латвії та наданням допомоги іноземній державі в діях проти Латвії.

За фактом надання допомоги іноземній державі в діях проти Латвії порушено дві кримінальні справи, в одній із яких під час розслідування ДСУ змінило кваліфікацію злочину на більш серйозну - керівництво злочинною організацією та участь у злочинах, вчинених такою організацією.

Один процес було порушено за фактом незаконної участі у війні проти України на боці Росії.

У 28 із цих 44 кримінальних проваджень СДБ отримала докази протиправної діяльності та направила матеріали справи до прокуратури, домагаючись притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Крім того, розпочато три кримінальні процеси за підозрою у шпигунстві. У трьох із них, порушених ще до вторгнення Росії в Україну, СДБ отримала необхідні докази шпигунства та направила матеріали до прокуратури. По двох із цих кримінальних процесів винесено вироки про позбавлення волі строком на 5 та 8 років.

За одним процесом засуджений оскаржив вирок суду першої інстанції у вигляді п'яти років позбавлення волі. Продовжується розслідування щодо передбачуваного прихильника "Антифашистів Прибалтики", заарештованого 15 серпня цього року за підозрою у шпигунстві.

Боротьба Латвії з російським впливом

Латвія послідовно висловлює свою антиросійську позицію та бореться з агентами РФ на території своєї країни. Так, в серпні цього року співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ Росії.

А за кілька днів до цього СДБ затримала чоловіка, що був прихильником групи "Антифашисти Прибалтики" - його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

За даними СДБ, чоловік передавав інформацію про стратегічні об'єкти країни, такі як інфраструктура Ризького порту, аеропорт, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також про особовий склад і техніку збройних сил союзних країн.

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