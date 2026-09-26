У Латвії під час навчань НАТО відбувся "дружній вогонь": поранено італійських солдатів

У Латвії під час навчальних стрільб НАТО в Адажі стався інцидент за участю італійських військових. Внаслідок "дружнього вогню" було поранено чотирьох солдатів Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore .

Під час навчань із бойовою стріляниною по бронемашині, в якій перебували четверо військових італійської армії, потрапили з кулемета, встановленого на іншій військовій машині.

"З бронемашини Dardo випадково була випущена черга з кулемета по іншій машині такого ж типу, яка рухалася попереду з відкритим заднім бортом. Можливо (задня частина була відкрита тому - ред.), що військовослужбовці збиралися вийти з машини", - пише видання.

Після інциденту чотирьом солдатам, один з яких перебуває у тяжчому стані, негайно надали першу допомогу та доправили їх до лікарні Риги, де вони наразі отримують необхідне лікування та проходять необхідні обстеження.

На даний момент життю військових нічого не загрожує. Усі вони особисто зв'язалися зі своїми сім'ями, у своїй четвертий, стан якого вважається найважчим, перебуває у стабільному стані.

Тим часом розслідування обставин інциденту продовжується.