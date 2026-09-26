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У Латвії під час навчань НАТО відбувся "дружній вогонь": поранено італійських солдатів

00:54 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Латвії під час навчань НАТО відбувся "дружній вогонь": поранено італійських солдатів Фото: випадкова стрілянина сталася з бронемашини Dardo (Getty Images)
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У Латвії під час навчальних стрільб НАТО в Адажі стався інцидент за участю італійських військових. Внаслідок "дружнього вогню" було поранено чотирьох солдатів Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore.

Під час навчань із бойовою стріляниною по бронемашині, в якій перебували четверо військових італійської армії, потрапили з кулемета, встановленого на іншій військовій машині.

"З бронемашини Dardo випадково була випущена черга з кулемета по іншій машині такого ж типу, яка рухалася попереду з відкритим заднім бортом. Можливо (задня частина була відкрита тому - ред.), що військовослужбовці збиралися вийти з машини", - пише видання.

Після інциденту чотирьом солдатам, один з яких перебуває у тяжчому стані, негайно надали першу допомогу та доправили їх до лікарні Риги, де вони наразі отримують необхідне лікування та проходять необхідні обстеження.

На даний момент життю військових нічого не загрожує. Усі вони особисто зв'язалися зі своїми сім'ями, у своїй четвертий, стан якого вважається найважчим, перебуває у стабільному стані.

Тим часом розслідування обставин інциденту продовжується.

Інші інциденти

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня 2024 року Україна втратила свій перший літак F-16. Втрата відбулася під час відбиття масованої атаки РФ, внаслідок чого загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

ЗМІ припускали, що можливою причиною аварії могла бути поломка літака чи помилка пілота, але також не виключалася версія так званого "дружнього вогню".

При цьомучиновники США сказали виданню NYT малоймовірним варіантом, що винищувач F-16 був збитий із системи ППО Patriot.

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