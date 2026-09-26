В Латвии во время учений НАТО произошел "дружественный огонь": ранены итальянские солдаты

В Латвии ходе учебных стрельб НАТО в Адажи произошел инцидент с участием итальянских военных. В результате "дружественного огня" были ранены четверо солдат Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore .

Во время учений с боевой стрельбой по бронемашине, в которой находились четверо военных итальянской армии, попали из пулемета, установленного на другой военной машине.

"Из бронемашины Dardo случайно была выпущена очередь из пулемета по другой машине такого же типа, которая двигалась впереди с открытым задним бортом. Возможно, (задняя часть была открытой потому - ред.), что военнослужащие собирались выйти из машины", - пишет издание.

После инцидента четырем солдатам, один из которых находится в более тяжелом состоянии, немедленно оказали первую помощь и доставили их в больницу Риги, где они в настоящее время получают необходимое лечение и проходят необходимые обследования.

На данный момент жизни военных ничего не угрожает. Все они уже лично связались со своими семьями, при этом четвертый, состояние которого считается наиболее тяжелым, находится в стабильном состоянии.

Тем временем расследование обстоятельств инцидента продолжается.