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У Латвії органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у РФ

Фото: У Латвії органи держбезпеки перевірятимуть студентів із РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Латвійська служба держбезпеки (VDD) має намір перевіряти тих громадян Латвії, які хочуть проходити навчання у російських вишах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Раніше посольство Росії в Латвії повідомило, що 17 серпня відбулася зустріч для абітурієнтів, яким уряд РФ надав цього року квоту на безкоштовне навчання. За даними диппредставництва, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших містах РФ.

У зв'язку з цим у службі держбезпеки Латвії підкреслили, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками шпигунства та вербування спецслужбами РФ, а нині вони особливо високі. Тому особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.

Російські шпигуни в Європі

Минулого тижня Служба держбезпеки Латвії затримала чоловіка, який був шанувальником групи "Антифашисти Прибалтики" – його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, у Польщі нещодавно було затримано російського агента, який спостерігав за військовими об'єктами та морськими портами в країні. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що це було вже 15 людей, затриманих у рамках розслідування проти шпигунської мережі.

А в Британії затримали трьох громадян Болгарії, які проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію. Поліція боротьби з тероризмом Британії публічно заявляла про те, що все більше часу йде на шпигунство, особливо з боку Росії.

 

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Латвія