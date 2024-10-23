UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Латвії очікують, що Україну запросять до НАТО у 2025 році

Фото: голова парламенту Латвії Дайга Мієріня (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

У Латвії очікують, що Україну запросять до НАТО у 2025 році. Також Рига підтримує вступ Києва до ЄС.

Про це заявила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня, пише РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті парламенту.

Вступ України до НАТО

Під час липневого саміту у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до НАТО. При цьому розмови про майбутнє України в НАТО не вщухають.

Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс нещодавно заявив, що країнам НАТО необхідно обговорити, на яких умовах Україна отримає запрошення та приєднається до Альянсу.

У свою чергу, французький міністр оборони Себастьян Лекорню вважає, що запрошення України до НАТО залежить від наступної адміністрації США. При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛатвіяВійна в Україні