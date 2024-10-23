У Латвії очікують, що Україну запросять до НАТО у 2025 році

Вступ України до НАТО

Під час липневого саміту у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до НАТО. При цьому розмови про майбутнє України в НАТО не вщухають.

Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс нещодавно заявив, що країнам НАТО необхідно обговорити, на яких умовах Україна отримає запрошення та приєднається до Альянсу.

У свою чергу, французький міністр оборони Себастьян Лекорню вважає, що запрошення України до НАТО залежить від наступної адміністрації США. При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу.

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