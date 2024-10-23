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В Латвии ожидают, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году

Фото: глава парламента Латвии Дайга Миериня (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

В Латвии ожидают, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году. Также Рига поддерживает вступление Киева в ЕС.

Об этом заявила глава Сейма Латвии Дайга Миериня, пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте парламента.

"Мы очень надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение по приглашению Украины в НАТО. Мы будем работать над этой целью с нашими союзниками по НАТО", - отметила она.

По словам главы Сейма, Латвия также поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и Рига готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими коллегами.

"Также для реализации плана победы важно долгосрочное обеспечение поставок всего необходимого вооружения. Украина имеет полное право на самооборону, включающую также уничтожение военных объектов на территории России", - констатировала Мериня.

Вступление Украины в НАТО

Во время июльского саммита в Вашингтоне, Украина не получила приглашение в НАТО. При этом разговоры о будущем Украины в НАТО не утихают.

В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс недавно заявил, что странам НАТО необходимо обсудить, на каких условиях Украина получит приглашение и присоединится к Альянсу.

В свою очередь, французский министр обороны Себастьян Лекорню считает, что приглашение Украины в НАТО зависит от следующей администрации США. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, большинство стран НАТО поддерживает приглашение Украины в Альянс.

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