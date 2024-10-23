У Латвії очікують, що Україну запросять до НАТО у 2025 році. Також Рига підтримує вступ Києва до ЄС.

Про це заявила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня, пише РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті парламенту .

"Ми дуже сподіваємося, що наступного року на саміті НАТО в Гаазі ми зможемо прийняти політичне рішення щодо запрошення України до НАТО. Ми працюватимемо над цією метою з нашими союзниками по НАТО", - зазначила вона.

За словами голови Сейму, Латвія так само підтримує вступ України до Європейського Союзу і Рига готова надати необхідну підтримку та поділитися досвідом з українськими колегами.