В Латвии ожидают, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году. Также Рига поддерживает вступление Киева в ЕС.

Об этом заявила глава Сейма Латвии Дайга Миериня, пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте парламента .

"Мы очень надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение по приглашению Украины в НАТО. Мы будем работать над этой целью с нашими союзниками по НАТО", - отметила она.

По словам главы Сейма, Латвия также поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и Рига готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими коллегами.

"Также для реализации плана победы важно долгосрочное обеспечение поставок всего необходимого вооружения. Украина имеет полное право на самооборону, включающую также уничтожение военных объектов на территории России", - констатировала Мериня.