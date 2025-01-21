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В Латвии хотят запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость

Вторник 21 января 2025 22:22
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В Латвии хотят запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость Иллюстративное фото: в Латвии хотят запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Латвии на рассмотрение Сейма был подан законопроект, который ограничивает сделки, угрожающие национальной безопасности. Речь о запрете на приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Инициатором законопроекта является парламентская фракция "Нового Единства", а его цель - не допустить вредной и опасной с точки зрения государственных интересов деятельности, а также не позволить обходить санкции.

Законопроект касается как непосредственно граждан стран-агрессоров, так и юридических образований, созданных в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары - граждане этих государств.

Ограничения не будут распространены на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями Закона "Об иммиграции".

"В условиях гибридной войны, чтобы защитить демократическое правовое государство и укрепить безопасность нашей страны, необходимо включить в правовое регулирование нужные инструменты. Мы действуем превентивно, чтобы исключить любые возможности вмешательства России и Беларуси в наши внутренние дела", - пояснила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паегкална.

Напомним, Министерство внутренних дел Латвии планирует внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривает запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

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