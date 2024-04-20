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У Латвії чоловіка затримали за планування диверсій в Україні

Латвія, Субота 20 квітня 2024 20:15
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У Латвії чоловіка затримали за планування диверсій в Україні Фото: у Латвії чоловіка затримали за планування диверсій в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура висунула обвинувачення громадянину Латвії в тому, що він вирушив в Україну для здійснення акту диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними видання, обвинуваченим є Іван Тарабанов, а розгляд справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.

Прокуратура розповіла, що Тарабанова обвинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Видання повідомляє, що у січні 2022 року обвинувачений, не будучи військовослужбовцем Національних збройних сил Латвії, порушив положення закону "Про участь Національних збройних сил Латвії в міжнародних операціях", що визначають правовий порядок участі осіб у збройному конфлікті, який відбувається за межами території Латвії, з метою активної участі у військовій операції та збройному конфлікті на території України.

Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи - "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України. Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане.

Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що у Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували зірвати допомогу Україні.

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