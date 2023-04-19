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Латвія знову передасть Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв: хто отримає

Фото: Латвія знову передасть Україні авто, конфісковані у п'яних водіїв (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Латвійський уряд, 18 квітня, ухвалив рішення про передачу восьми автомобілів сільській раді селища Побузьке Кіровоградської області та Міністерству оборони України, у тому числі військовим частинам.

Серед цих авто: Lexus ES 330 2005 року випуску (приблизна ринкова вартість 3500 євро), BMW X5 2002 (300 євро), Opel Zafira 2002 (250 євро), Audi A6 2002 (250 євро), Toyota Verso 2010 ( 3555 євро), Opel Astra 2005 (950 євро), Toyota Avensis 2005 вартістю 3200 євро 2006 року, а також BMW 320, оцінена в 3550 євро.

Загальна попередня ринкова вартість транспортних засобів, які передадуть Україні, становить 15 555 євро.

Раніше ми писали, що уряд Латвії дозволив безоплатно передати транспортні засоби, що належать державі, у власність уряду України.

Нагадаємо, Латвія заборонила в'їзд на територію країни 10 громадянам Росії через вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

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