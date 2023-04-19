Латвія знову передасть Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв: хто отримає

Фото: Латвія знову передасть Україні авто, конфісковані у п'яних водіїв (GettyImages)

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.