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Латвия снова передаст Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей: кто получит

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Латвия, Среда 19 апреля 2023 03:11
Латвия снова передаст Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей: кто получит Фото: Латвия снова передаст Украине авто, конфискованные у пьяных водителей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Латвии приняло решение передать Украине автомобили, которые были конфискованы у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Латвийское правительство, 18 апреля, приняло решение о передаче восьми автомобилей сельскому совету поселка Побужское Кировоградской области и Министерству обороны Украины, в том числе военным частям.

Среди этих авто: Lexus ES 330 2005 года выпуска (примерная рыночная стоимость 3500 евро), BMW X5 2002 года (300 евро), Opel Zafira 2002 года (250 евро), Audi A6 2002 года (250 евро), Toyota Verso 2010 года (3555 евро), Opel Astra 2005 года (950 евро), Toyota Avensis 2005 года стоимостью 3200 евро 2006 года, а также BMW 320, оцененная в 3550 евро.

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые будут переданы Украине, составляет 15 555 евро.

Ранее мы писали, что правительство Латвии позволило безвозмездно передать принадлежащие государству транспортные средства в собственность правительства Украины.

Напомним, Латвия запретила въезд на территорию страны 10 гражданам России из-за приговора московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге.

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