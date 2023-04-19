Латвия снова передаст Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей: кто получит

Фото: Латвия снова передаст Украине авто, конфискованные у пьяных водителей (GettyImages)

Правительство Латвии приняло решение передать Украине автомобили, которые были конфискованы у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.