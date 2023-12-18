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Латвія збільшує обсяги підготовки українських військових, - Міноборони

Понеділок 18 грудня 2023 11:25
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Латвія збільшує обсяги підготовки українських військових, - Міноборони Фото: Латвія збільшує обсяги підготовки українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У 2023 році обсяги підготовки українських військовослужбовців за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Латвія тренує українських воїнів за напрямками:

  • базова загальновійськова підготовка;
  • підготовка лідера "офіцер - сержант", сапер, стрілець та інші.

Під час зустрічі делегацій Міністерств оборони двох країн, яка відбулась у Києві, полковник Микола Губень розповів, що починаючи з липня 2022 року за сприяння латвійської сторони вдалося підготувати близько 350 солдатів за декількома напрямками. Зокрема він додав, що в поточному році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо. До кінця року буде підготовлено більше 1,5 військових.

"Микола Губень констатував, що ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу. При цьому українська сторона пропонує врахувати отриманий українськими військовими бойовий досвід у подальшому процесі підготовки", - пише пресслужба.

За словами Губеня, у 2024 році пропонується провести підготовку за участі Латвії близько 96 командирів відділень та 360 бойових медиків.

Допомога від Латвії

Нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Також сейм країни дозволив передавати все рухоме майно, зокрема й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.

В грудні міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

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