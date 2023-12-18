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Латвия увеличивает объемы подготовки украинских военных, - Минобороны

Понедельник 18 декабря 2023 11:25
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Латвия увеличивает объемы подготовки украинских военных, - Минобороны Фото: Латвия увеличивает объемы подготовки украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2023 году объемы подготовки украинских военнослужащих при участии Латвии увеличились более чем в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Латвия тренирует украинских воинов по направлениям:

  • базовая общевойсковая подготовка;
  • подготовка лидера "офицер - сержант", сапер, стрелок и другие.

Во время встречи делегаций Министерств обороны двух стран, которая состоялась в Киеве, полковник Николай Губень рассказал, что начиная с июля 2022 года при содействии латвийской стороны удалось подготовить около 350 солдат по нескольким направлениям. В частности он добавил, что в текущем году объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза. До конца года будет подготовлено более 1,5 военных.

"Николай Губень констатировал, что эти тренировки существенно повышают качество подготовки личного состава. При этом украинская сторона предлагает учесть полученный украинскими военными боевой опыт в дальнейшем процессе подготовки", - пишет пресс-служба.

По словам Губеня, в 2024 году предлагается провести подготовку с участием Латвии около 96 командиров отделений и 360 боевых медиков.

Помощь от Латвии

Недавно правительство Латвии приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Также сейм страны разрешил передавать все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

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