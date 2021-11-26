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Латвия завершила строительство временного забора на границе с Беларусью

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Пятница 26 ноября 2021 18:18
Латвия завершила строительство временного забора на границе с Беларусью Фото: Латвия завершила строительство временного забора на границе с Беларусью (facebook.com/rs gov lv)
Автор: Валерия Полищук

В Латвии завершилось строительство временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность стены составляет 37 км.

Об этом заявила представитель Государственного агентства обеспечения Латвии Вендия Пикше-Кучма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Сейчас продолжается прием строительных работ, поскольку объем участков ограждения достаточно велик.

В соответствии с договором, срок завершения строительства забора назначен на 6 декабря.

Ранее госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов ранее заявил, что есть места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 км дополнительных ограждений.

Напомним, строительство стены на границе Латвии и Беларуси началось в сентябре.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

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