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Латвия запросила у США постоянное военное присутствие для сдерживания России

Автор: Сергей Пышкин

Латвия призвала США к постоянному военному присутствию для сдерживания Российской Федерации. Планирует укрепить оборону с помощью ракет Patriot.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы иметь постоянное (военное-ред.) присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot, - заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Отмечается, что войска Альянса отрабатывали навыки в латвийском лесу с замаскированной техникой и боевыми патронами. 1,5 военнослужащих остановили "атаку" на Ригу, сорвав продвижение противника к городу.

"Сдерживание имеет решающее значение", - заявил командующий боевой группы НАТО Джон Бенсон.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛатвия