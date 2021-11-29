Латвія запросила у США постійну військову присутність для стримування Росії

Латвія закликала США до постійної військової присутності для стримування Російської Федерації. Країна планує зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми хотіли б мати постійну (військову - ред.) присутність США у нашій країні. А морська та протиповітряна оборона в основному зводиться до таких систем, як Patriot", - заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Зазначається, що війська Альянсу вже відпрацьовували навички в латвійському лісі із замаскованою технікою та бойовими патронами. 1,5 військовослужбовців зупинили "атаку" на Ригу, зупинивши просування умовного супротивника до міста.

"Стримування має вирішальне значення", - заявив командувач бойової групи НАТО Джон Бенсон.